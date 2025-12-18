Deudores afectan recaudación de impuesto predial en Cajeme

Por el incumplimiento del pago de prediales por parte de los cajemenses aún no se logra llegar a la meta anual de 331 millones de pesos de recaudación en Tesorería Municipal, y solo han ingresado hasta el corte del 16 de diciembre 211 millones.

El titular de la Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal de Cajeme, Francisco Mercado, hizo una invitación para que las personas con adeudos se regularicen con “trajes a la medida”.

“Traemos, en impuesto predial, arriba de 211 millones de pesos, la meta es de 331 millones de pesos, vamos con un 30 por ciento aproximadamente de desfase. Traemos un porcentaje bajo de pago, esto quizás obedece al sentido que se les da de responsabilidad de pagar los impuestos. Invitamos a la ciudadanía a que aporte su granito de arena para atender los adeudos que tengan, porque este dinero se verá reflejado en los servicios públicos, hay mucha demanda de calles y drenajes”, dijo.

En el municipio existe un rezago histórico de mil 800 millones de pesos se incluyen recargos en cuanto al impuesto predial, agregó, mientras que descartando los recargos es de arriba de 800 millones de pesos. Los adeudos datan desde antes del año 2000 aproximadamente.

Francisco Mercado mencionó que hay actualmente más de 2 mil cuentas mayores, es decir, aquellas en donde las personas adeudan entre 30 y 50 mil pesos por este impuesto, por lo que reiteró el llamado a los cajemenses para que cumplan con esta responsabilidad.

Durante este mes se hace un descuento del 100 por ciento en recargos al momento de liquidar prediales en Tesorería Municipal