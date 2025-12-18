Fundación Eva de Camou apoya a instituciones de asistencia social con donación de atunes

El Asilo Madre Teresa de Calcuta y la Casa Hogar Mamá Estefana recibieron una donación de más de 400 latas de atún Tuny por parte de la Fundación Eva de Camou, Diario del Yaqui y Diario del Mayo, beneficiando a un total de 83 personas entre ambas instituciones de asistencia social.

Diez cajas fueron entregadas al Asilo ubicado en San José de Bácum, así como a la Casa Hogar en San Ignacio Río Muerto. Evangelina Valenzuela, representante de la Casa Hogar Mamá Estefana externó su agradecimiento por el donativo.

“Muchas gracias a todos ustedes que hacen llegar este alimento a la Casa Hogar Mamá Estefana”, comentó.

Por su parte, Rebeca Terán, representante del Asilo Madre Teresa de Calcuta, destacó la importancia de este tipo de donaciones para cuidar la alimentación de quienes son asistidos.

“Para nosotros representa un apoyo muy importante, la alimentación es algo básico, el que ellos estén bien alimentados, por lo tanto, a nombre de los abuelitos del Asilo Madre Teresa de Calcuta agradecemos a la fundación Eva de Camou, a Tuny, Diario del Yaqui y Diario del Mayo, porque hacen posible que estos apoyos lleguen a los más necesitados”, expresó.

Omar Tabardillo, representante de la Fundación Eva de Camou, informó que estas acciones arrancaron en el sur de Sonora como parte del programa alimentario con el que cuenta la Fundación.

“Nos da mucho gusto arrancar con el programa alimentario en el sur del estado, con el municipio de Bácum y San Ignacio Río Muerto, con la entrega de este producto que es atún marca Tuny. Resaltamos a nuestro benefactor, Industrias Tuny, una empresa 100 por ciento mexicana, una de las mejores marcas a nivel nacional. Nos da gusto poder abonar un poco a esa necesidad alimentaria que tenemos, apoyar a la población más vulnerable”, dijo.

