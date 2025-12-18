  • 24° C
Estudiantes de BTED Obregón promueven inclusión y salud mental a través del deporte

Este día clausuraron semestre con la presentación de sus trabajos transversales en una Feria de Proyectos

Dic. 18, 2025
Alumnos de tercer semestre presentaron programas de vida saludable dirigidos a estudiantes infantojuveniles.
Alumnos del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED)  plantel Obregón, clausuraron el semestre con la presentación de proyectos transversales desarrollados durante varios meses, cuyo objetivo fue promover la inclusión, la salud mental y el bienestar emocional a través del deporte.

Desde primero hasta quinto semestre, los estudiantes, organizados en equipos, presentaron sus resultados en la Feria de Proyectos, donde demostraron los conocimientos adquiridos y su aplicación en la creación de iniciativas con impacto significativo.

La directora Rosalinda Medina López destacó y reconoció el trabajo del alumnado, así como la calidad de las presentaciones, en las que se evidenció cómo cada asignatura del plan de estudios contribuyó al desarrollo integral de los proyectos en sus distintas etapas.

PROYECTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO

Los estudiantes de primer semestre enfocaron sus propuestas en la promoción del deporte como medio para mejorar la salud mental. Asimismo, hicieron énfasis en la importancia de la inclusión en los espacios educativos y en la formación de valores dentro del ámbito deportivo.

Entre los productos presentados destacaron noticieros, cómics, historietas y maquetas, entre ellas una representación del Estadio Yaquis, en la que se resaltan las áreas diseñadas para garantizar la accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad.

Por su parte, los alumnos de tercer semestre diseñaron planes de intervención nutricional y psicomotora, así como programas de vida saludable dirigidos a estudiantes infantojuveniles.

En tanto, los estudiantes de quinto semestre trabajaron en el diseño de estrategias deportivas orientadas a mejorar el bienestar estudiantil, entre las que sobresalieron juegos recreativos, la creación de un club de actividad física y técnicas deportivas para reducir el estrés y la ansiedad mediante la combinación de ejercicio y música.

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD

Durante la Feria de Proyectos también se presentaron los resultados del Programa Aula-Escuela-Comunidad (PAEC), en el que alumnos de quinto semestre colaboraron con niñas y niños del albergue Itom Kari, realizando intervenciones deportivas para fomentar la práctica de la actividad física.

Como cierre de este proyecto, los estudiantes invitaron a los menores al cine, en una sala equipada con juegos infantiles, donde compartieron un espacio de convivencia y reforzaron valores como la empatía y el servicio en favor de quienes viven en condiciones adversas.

César Leyva
