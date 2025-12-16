Protección Civil de Cajeme busca evitar riesgos en eventos religiosos masivos

Incidentes en eventos masivos que se realizan por parte de asociaciones religiosas busca evitar Protección Municipal de Cajeme, razón por la cual se impartió una capacitación ayer sobre los dispositivos de seguridad que deben de tener estas agrupaciones, ya que en algunos casos se congregan hasta más de 5 mil personas.

"Se tienen estas pláticas con los organizadores de estos grupos religiosos, que realizan evento de hasta más de 5 mil personas. Los vamos a capacitar para que estos eventos se lleven, como dice la ley, con todos los permisos y dispositivos de seguridad, de manera que podamos mitigar los riesgos que ellos pudieran generar", explicó Francisco Mendoza Calderón, coordinador de la dependencia.

Recordó a la ciudadanía que, en el transcurso del año, las asociaciones religiosas suelen llevar a cabo eventos masivos, por lo que destacó la importancia de que se cuente con extintores, ambulancias, salidas de emergencia en el lugar donde se realice el evento, entre otros dispositivos de seguridad.

SIGUEN REVISIONES DE NEGOCIOS

Por otro lado, Mendoza Calderón dio a conocer que siguen las revisiones en negocios para verificar que cuenten con los dispositivos de emergencia que deben de tener para la prevención de accidentes.

"Seguimos, no hemos parado en todo el año y no vamos a hacerlo en diciembre", comentó. En las inspecciones que se han hecho se han detectado la presencia de material combustible mal acomodado, la falta de extintores y también de salidas de emergencia.

Siguen las revisiones en las sucursales de Waldo´s en Ciudad Obregón, mismos que permanecen suspendidos, informó Francisco Mendoza.