  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 16 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Protección Civil de Cajeme busca evitar riesgos en eventos religiosos masivos

Se impartió una capacitación a distintas agrupaciones sobre los dispositivos de seguridad con los que deben de contar

Dic. 16, 2025
Protección Civil de Cajeme busca evitar riesgos en eventos religiosos masivos

Incidentes en eventos masivos que se realizan por parte de asociaciones religiosas busca evitar Protección Municipal de Cajeme, razón por la cual se impartió una capacitación ayer sobre los dispositivos de seguridad que deben de tener estas agrupaciones, ya que en algunos casos se congregan hasta más de 5 mil personas.

"Se tienen estas pláticas con los organizadores de estos grupos religiosos, que realizan evento de hasta más de 5 mil personas. Los vamos a capacitar para que estos eventos se lleven, como dice la ley, con todos los permisos y dispositivos de seguridad, de manera que podamos mitigar los riesgos que ellos pudieran generar", explicó Francisco Mendoza Calderón, coordinador de la dependencia.

imagen-cuerpo

Recordó a la ciudadanía que, en el transcurso del año, las asociaciones religiosas suelen llevar a cabo eventos masivos, por lo que destacó la importancia de que se cuente con extintores, ambulancias, salidas de emergencia en el lugar donde se realice el evento, entre otros dispositivos de seguridad.

SIGUEN REVISIONES DE NEGOCIOS

Por otro lado, Mendoza Calderón dio a conocer que siguen las revisiones en negocios para verificar que cuenten con los dispositivos de emergencia que deben de tener para la prevención de accidentes.

"Seguimos, no hemos parado en todo el año y no vamos a hacerlo en diciembre", comentó. En las inspecciones que se han hecho se han detectado la presencia de material combustible mal acomodado, la falta de extintores y también de salidas de emergencia.

Siguen las revisiones en las sucursales de Waldo´s en Ciudad Obregón, mismos que permanecen suspendidos, informó Francisco Mendoza.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Abandono de camadas es un problema recurrente en Cajeme
Ciudad Obregón

Abandono de camadas es un problema recurrente en Cajeme

Diciembre 16, 2025

Dueños no se hacen responsables de las crías de sus mascotas y las dejan a su suerte en espacios públicos

Colectivo Independiente Punto Tres promueve Desarmando Infancias en Michoacán
Ciudad Obregón

Colectivo Independiente Punto Tres promueve Desarmando Infancias en Michoacán

Diciembre 16, 2025

Este programa cajemense fue creado para combatir la apología a la violencia por medio de juguetes

Abren oficina de la Secretaría de Economía federal en Cajeme
Ciudad Obregón

Abren oficina de la Secretaría de Economía federal en Cajeme

Diciembre 15, 2025

Está ubicada en la calle Tetabiate 325 norte en Ciudad Obregón; María de Lourdes Félix Peñúñuri es la titular