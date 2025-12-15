  • 24° C
Ciudad Obregón

Está ubicada en la calle Tetabiate 325 norte en Ciudad Obregón; María de Lourdes Félix Peñúñuri es la titular

Dic. 15, 2025
Abren oficina de la Secretaría de Economía federal en Cajeme

Recientemente fue inaugurada la primera Oficina de Enlace de la Secretaría de Economía Federal, a través del Centro de Fomento Económico para el Bienestar (CFEB) con sede en el municipio de Cajeme, Sonora, la cual está ubicada en la calle Tetabiate 325 norte entre Puebla y Zacatecas, en la Zona Norte de Ciudad Obregón.

El nuevo espacio marca un avance significativo en el fortalecimiento de la presencia territorial y en la ampliación de los servicios de acompañamiento económico que la dependencia federal impulsa en el país, indicó la titular, María de Lourdes Félix Peñúñuri.

La dependencia señaló que la oficina inicia operaciones con la misión de convertirse en un nodo de vinculación, asesoría, orientación y apoyo estratégico para emprendedores, negocios y productores de las regiones del estado de Sonora y su labor será fundamental para detonar proyectos, acercar información especializada y promocionar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

"Desde la Secretaría de Economía Federal se acompañará a este Centro de Fomento Económico para que se consolide como un aliado del desarrollo económico y del bienestar en las comunidades donde opere", expuso.

De la misma manera, se espera que empiecen a operar oficinas en los 31 estados restantes de la República Mexicana próximamente, hizo saber la Secretaría de Economía.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

