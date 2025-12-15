Inconformes con Repuve en sur de Sonora

  • 24° C
Ciudad Obregón

Incumplió con ciudadanos de varios municipios: Fidel Lugo

Dic. 15, 2025
Ciudadanos de varios municipios del sur de Sonora están inconformes con el Registro Público Vehicular (Repuve) de Sonora, que incumplió el acuerdo mediante el cual iba a atender a varias localidades con regularización de autos "chocolate" antes de regresar al norte, pero estuvo sólo en tres y esta semana ya amaneció en Pesqueira, Expresó Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sippafa advirtió que es preocupante lo que sucede actualmente con el sur del estado, región a la que no se le atiende como es debido, cuando en el espíritu del decreto de regularización emitido en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que indicaba que no se dejarían ciudadanos sin atender.

Además, el acuerdo que se hizo con el Repuve hace poco más de un mes, era que se iban a tocar con la unidad móvil todos los municipios de la región sur antes de regresar al norte, pero únicamente se atendió a Cajeme, Navojoa y Álamos, manifestó el entrevistado.

Muchos ciudadanos se encuentran preocupados por el temor de perder lo que consideran su patrimonio, ya que, si no se regulariza un vehículo y este es robado, es más difícil su recuperación, aseguró.

Hizo saber que, iniciando el mes de enero, la organización que encabeza junto con otras similares tratarán de reunirse con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, que es a la vez el titular de Repuve, para plantearle las inquietudes y tratar de lograr una atención más equitativa.

"Y si es necesario buscaremos una audiencia con el gobernador del estado para pedirle su apoyo, pues no es justo que al norte de Sonora sí se le atienda y al sur lo dejen desprotegido", agregó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

