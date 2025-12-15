  • 24° C
Ciudad Obregón

Dos colonias de Obregón se quedarán sin luz el miércoles de forma provisional

Los trabajos que se realizarán consisten en instalación de un poste de concreto en línea de media tensión de un circuito

Dic. 15, 2025
El número 071 se mantendrá funcionando de manera normal para cualquier duda o comentario
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que suspenderá el servicio de energía eléctrica el próximo miércoles en las colonias Buena Vista y Comuripa por un lapso de dos horas para instalar un poste de concreto que beneficiará a esa zona de Obregón

La paraestatal informó a la comunidad que la suspensión parcial de la energía eléctrica será el miércoles 17 de diciembre de las 10:00 a las 12:00 horas y afectará a las dos colonias ya mencionadas de Obregón.

Los trabajos que se realizarán consisten en instalación de un poste de concreto en línea de media tensión de un circuito de la subestación Ciudad Obregón Tres.

La dependencia federal detalló que la suspensión de la energía eléctrica es para garantizar la seguridad de las cuadrillas que se encontrarán trabajando en el lugar, ya que ese trabajo se pueden realizar solamente si las líneas se mantienen sin energía eléctrica.

"La Comisión Federal de Electricidad agradece la cooperación y comprensión de los usuarios, reiterando que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento, este trabajo solamente puede realizarse con las líneas desenergizadas".

Una vez que concluyan los trabajos se restablecerá el servicio de forma normal.

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


