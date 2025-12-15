Niños que luchan contra el cáncer tienen especial Posada gracias a Amar y Servir

En un ambiente lleno de alegría y esperanza, la asociación Amar y Servir llevó a cabo su tradicional posada para niños y niñas que luchan contra el cáncer, así como para aquellos que han concluido su tratamiento con éxito.

El evento, realizado este fin de semana, permitió que cada menor recibiera un regalo, además de una cobija nueva y un peluche. Asimismo, disfrutaron de pasteles, dulces, piñatas y una gran variedad de alimentos que se ofrecieron durante la convivencia.

Durante más de un mes, integrantes de Amar y Servir trabajaron en la búsqueda de bienhechores y, gracias a la positiva respuesta de la comunidad, empresas, escuelas y diversos grupos, fue posible organizar esta Posada que reunió a más de 35 familias, todas ellas unidas por la experiencia de enfrentar el cáncer en uno de sus integrantes.

En un momento especial del evento, se reconoció la fortaleza de los padres y madres de familia, a quienes se les compartió un mensaje de esperanza y se les recordó que en esta lucha no están solos.

Posteriormente, se presentó una divertida pastorela a cargo de jóvenes del Grupo Sigma de Catedral. Además, Santa Claus hizo acto de presencia para tomarse fotografías con los niños y escuchar sus deseos navideños.

La generosidad de los bienhechores también permitió entregar obsequios a los hermanos de los niños en tratamiento, así como contratar servicios de caballetes, inflables y una cabina fotográfica, donde las familias pudieron capturar divertidos momentos.

EN 2026 PROMETEN SER MÁS "FUERTES"

Durante 2025, la asociación Amar y Servir trabajó bajo el lema "Corazones llenos de esperanza", como un reflejo de la perseverancia y la fe necesarias para enfrentar una enfermedad tan compleja como el cáncer.

En el marco de la Posada, se presentó el nuevo lema "Fuertes", representado en un escudo con el listón dorado y una estrella, como símbolo de la fortaleza no solo de los niños, sino también de sus familias y del personal médico que los acompaña en sus tratamientos.

Asimismo, se informó que los menores que no pudieron asistir al festejo serán visitados en el hospital para hacerles entrega de los regalos. Además, el próximo 24 de diciembre se realizará una visita especial a quienes pasen la Nochebuena hospitalizados, con el objetivo de llevarles un momento de alegría a través de regalos y sorpresas.