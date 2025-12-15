  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Rafael Evans: homenaje con escultura y espacio emblemático en Cajeme

Presentan una obra escultórica en su memoria y promueven su instalación en un espacio público de Cajeme

Dic. 15, 2025
Rafael Evans: homenaje con escultura y espacio emblemático en Cajeme

El legado artístico y comunitario de Rafael Evans fue el eje de una rueda de prensa en la que se destacó su impacto en Cajeme y la importancia de que su obra y pensamiento continúen vivos.

Durante el encuentro se presentó una escultura creada en su memoria, concebida como un símbolo de trascendencia y como una forma de dar continuidad a los proyectos que impulsó a lo largo de más de una década.

Familiares, amigos, creadores y funcionarios culturales coincidieron en que Evans fue un promotor incansable del arte como herramienta de transformación social y de resignificación de los espacios públicos.

imagen-cuerpo

"NO QUEREMOS QUE

SU LEGADO SE PIERDA"

El escritor Carlos Padilla, amigo cercano de Evans, recordó que su partida fue prematura y dejó múltiples proyectos en proceso.

"No queremos que se pierda el legado de Rafa, de lo que hizo y pensó para la ciudad. Cuando pensamos en él, sabemos que se fue demasiado rápido", expresó.

Padilla destacó que Evans soñaba con una ciudad con más espacios artísticos, especialmente en comunidades de pueblos originarios.

"Una persona fallece cuando dejamos de pensar en ella. Tomaremos la batuta, quizá no con la energía que él tenía, pero sí con esa intención", afirmó.

UN CREADOR INCLUYENTE

El músico y actor Héctor Partida, dirigente del Colectivo Punto Tres, recordó proyectos como Sebut (Se busca un teatro), La Ruta, los callejones temáticos y Morros de la Villa, iniciativas que acercaron el teatro a jóvenes y comunidades vulnerables.

Partida subrayó que Evans demostró que el teatro puede ser una herramienta poderosa para enfrentar contextos de violencia.

"Nos dio la valentía para salir a las calles, trabajar en equipo y entender que el arte nos mantiene unidos", señaló, destacando que su trabajo dejó una raíz que hoy se extiende a través de sus alumnos.

La directora de Culturas Populares e Indígenas de Cajeme, Trinidad Ruíz, describió a Evans como un creador profundamente incluyente, capaz de construir escenarios donde tenían cabida personas de todos los ámbitos.

Destacó la producción de Tenorio, montaje que integró a actores profesionales y ciudadanos de la comunidad, así como su labor para acercar el teatro a niñas y niños de comunidades rurales.

imagen-cuerpo

UNA ESCULTURA PARA LA MEMORIA

El escultor Francisco Cárdenas presentó la obra creada en honor a Evans, una escultura de 3 metros con 20 centímetros de altura, elaborada con estructura metálica y vitrales, que integra símbolos como máscaras teatrales, cactus y estrellas de siete picos, estas últimas como representación de la creatividad.

Durante el encuentro también se destacó el respaldo de Yo Observo Cajeme, organización conformada por empresarios que apoya la iniciativa de preservar el legado de Rafael Evans.

Finalmente, Margarita Evans, madre del creador, hizo un llamado a las autoridades para que se otorgue un espacio público donde pueda colocarse la escultura y así mantener viva su memoria en la ciudad.

Algunos de los lugares propuestos son la Plaza Álvaro Obregón, la Laguna del Náinari u otro espacio cultural, con el objetivo de que la obra permanezca como una figura emblemática que represente el legado artístico y social de Rafael Evans en Cajeme.

imagen-cuerpo
Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
Invita AA a no recaer durante fiestas decembrinas
Ciudad Obregón

Invita AA a no recaer durante fiestas decembrinas

Diciembre 15, 2025

La asociación informó que abrirá sus puertas todo el mes para quienes lo requieran

Estos son los ganadores del Sorteo Navidad 2025 de Itson
Ciudad Obregón

Estos son los ganadores del Sorteo Navidad 2025 de Itson

Diciembre 15, 2025

El Itson realizó el Sorteo Navidad 2025, entregando 453 premios y destinando los recursos a programas que impulsan la formación de estudiantes

No repunta pasaje en transporte suburbano del Sur de Sonora
Ciudad Obregón

No repunta pasaje en transporte suburbano del Sur de Sonora

Diciembre 15, 2025

Los transportistas suburbanos se quedaron esperando el aumento en la afluencia