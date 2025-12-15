  • 24° C
Ciudad Obregón

El Itson realizó el Sorteo Navidad 2025, entregando 453 premios y destinando los recursos a programas que impulsan la formación de estudiantes

Dic. 15, 2025
Estos son los ganadores del Sorteo Navidad 2025 de Itson

El Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) llevó a cabo este lunes 15 de diciembre el tradicional Sorteo Navidad 2025, un evento que año con año genera gran expectativa entre la comunidad y que, además de repartir importantes premios económicos, contribuye directamente al fortalecimiento de la educación superior en el estado.

DETALLES DEL SORTEO NAVIDAD 2025

La jornada estuvo marcada por un ambiente de entusiasmo y participación, con la conducción de Rafael Hernández y Gabriela Saldívar, quienes acompañaron a autoridades universitarias, colaboradores y asistentes durante el desarrollo del sorteo. Más allá de la emoción por los premios, el evento destacó por su impacto social, al canalizar los recursos obtenidos en beneficio de estudiantes.

En esta edición se entregó un total de 453 premios, alcanzando una bolsa acumulada de 4 millones 32 mil 258.60 pesos. Los beneficios no solo llegaron a los ganadores de los boletos, sino también a los colaboradores que participaron activamente en la promoción del sorteo.

TRANSPARENCIA EN EL SORTEO

El sorteo se realizó bajo estrictos lineamientos de legalidad y transparencia. Para dar fe del proceso estuvieron presentes el rector del Itson, Dr. Jesús Héctor Hernández López; Dr. Raymundo Omar Limón Velázquez, jefe del Departamento de Promoción Financiera; el notario público número 31, Horacio Olea Rodríguez; así como la Lic. Gloria María Guadalupe Gómez Barreras, inspectora de la Secretaría de Gobernación.

PRINCIPALES PREMIOS ENTREGADOS

A continuación, te compartimos los premios más destacados del Sorteo Navidad 2025:

  • Primer lugar: $3,000,000 en cheque certificado –29858– Roxana E., de Guaymas, Sonora.
  • Segundo lugar: $200,000 en cheque certificado – 23485– Cinthya A., de Cd. Obregón, Sonora.
  • Tercer lugar: $100,000 en cheque certificado –18363 – Armando R., de Tijuana, Baja California.
  • Además, los boletos con terminación 22 obtuvieron un premio de 1,000 pesos, y se entregó un reconocimiento especial de 100,000 pesos al colaborador Ricardo R., por la venta del número ganador del premio principal.
Las personas participantes podrán consultar la lista completa y oficial de ganadores a partir del miércoles 17 de diciembre en el sitio web www.sorteositson.com, donde se publicarán todos los detalles del Sorteo Navidad Itson 2025.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


