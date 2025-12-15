Servicio postal de Obregón necesita más trabajadores

Los 46 carteros que se tienen circulando actualmente no son suficientes para cubrir toda la demanda que hay en las seis oficinas de la región y algunos de ellos deben cubrir dos rutas para entregar la correspondencia, por lo que urge se repongan plazas que se han dado de baja por diferentes motivos, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano en Obregón, Ramón René Escobell Montes.

El dirigente sindical en Obregón detalló que los carteros deben trasladarse a lugares más lejanos en vehículos que se encuentran en mal estado debido a que hacen falta trabajadores, luego que la planilla laboral se redujera por motivos como jubilaciones, bajas entre otros.

"Son 46 personas trabajando en las seis oficinas, la plantilla se ha ido bajando y hay plazas que están pendientes que se repongan, de perdida se ocupan unas diez plazas que se cubran", detalló.

Los 46 carteros de esta región cubren las oficinas de San Ignacio Río Muerto, Pueblo Yaqui, Esperanza, Villa Juárez, la colonia Cuahutemoc y la sede en el Centro de Obregón, las cuales son áreas que están en constante crecimiento.

Gestiones para la contratación de nuevo personal

"Si vemos la geografía de Obregón y sus alrededores está aumentando, entonces es muy pesado para un cartero que lleva dos rumbos, a veces está en una punta de la ciudad y se debe ir hasta la otra".

Por ello, señaló que se mantienen pláticas para que se contrate más personal en las oficinas de la región.