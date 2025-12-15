  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
Ciudad Obregón

Choferes de taxis colectivos buscan financiamiento del Ayuntamiento

Se tuvo una primera reunión entre el alcalde Javier Lamarque y choferes

Dic. 15, 2025
Un encuentro sostuvieron choferes de taxis colectivos con el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, para abordar distintas cuestiones que ayuden a mejorar su servicio y situación jurídica, entre los cuales se encuentra un financiamiento por parte del Ayuntamiento de Cajeme para dar el enganche para adquirir unidades nuevas.

"Trabajando de manera coordinada habrá más orden en el centro por donde pasa el transporte colectivo. Una de las cosas que vimos en la reunión fue pedir al licenciado Javier Lamarque un financiamiento para dar el enganche de los vehículos nuevos y devolvérselo posteriormente al Ayuntamiento. Es un financiamiento a una sociedad cooperativa, para el año entrante nos constituiremos en una sociedad de este tipo para tener también facultades para solicitar un crédito ante alguna financiera", explicó Reynaldo Castillo, presidente de la Fundación Madrazo.

Destacó que se trata de mejorar y regularizar un servicio que beneficia principalmente a los usuarios. "Consideramos que es un problema social que tiene que arreglarse, una de las formas es que la flotilla se renueve para que el Instituto de Movilidad les dé el permiso correspondiente y la concesión, además de que los usuarios lo merecen. Cajeme merece tener un servicio de transporte de mejor calidad, vamos a estar trabajando sobre eso", dijo.

Otro tema que se abordó es el de las franjas que se pintaron en el centro para los taxis colectivos, de manera que haya un mayor orden. "También se habló de que hay que poner orden, hay carros que no pertenecen a ninguna organización. Nosotros nos estacionamos en franjas definidas, pero hay otras personas que hacen algo mal y nos echan la culpa a nosotros. Otro punto fue cuando se podrá contar con una autorización para tener certeza jurídica sobre este servicio que se presta desde hace más de 7 años aproximadamente. Se hacen gestiones ante el gobernador Alfonso Durazo", comentó.

25 mil personas se movilizan por medio de los taxis colectivos, informó Reynaldo Castillo.

Javier Zepeda
