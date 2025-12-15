AA invita a no recaer durante fiestas decembrinas

Un llamado hace la asociación Alcohólicos Anónimos (AA) a aquellas personas que se encuentran en la lucha contra la adicción, para que no se dejen llevar por las fiestas decembrinas en relación al consumo de bebidas alcohólicas, pues esto puede llevarlos a recaer.

Arturo R., delegado de AA en el área Sonora Sur, dio a conocer que año con año se registra una reducción de personas que acuden a la asociación durante el mes de diciembre por las fiestas de temporada debido a que recaen en el alcoholismo, y es en enero cuando vuelva a crecer la membresía.

"Actualmente, terminaremos el año con un aumento de 198 a 210 grupos de San Carlos hasta Estación Don, aquí en Ciudad Obregón son 98 grupos, y tenemos a mil 522 hombres y 243 mujeres. Nuestra agrupación trabaja todo el año, durante todo diciembre pasamos el mensaje e información pública sobre el método de recuperación de 12 pasos. En estas fechas tenemos muchas personas que se retiran, recaen, vuelven a beber, pero en enero regresan. Lo que buscamos es que esa recuperación de 12 pasos la sepa la sociedad civil, profesionistas de salud, quienes están en la religión, etcétera", comentó.

Destacó que las personas pueden acercarse de manera preventiva o para tratar su situación en caso de que ya tengan síntomas. Asimismo, los familiares de la persona con el problema pueden ser quienes se acerquen a pedir apoyo.

"Las personas pueden acercarse por prevención, aquí se encuentra la alegría de vivir, cómo divertirse sin beber. En el caso de que tengan signos característicos del alcoholismo, las personas pueden acercarse para dejar la bebida. En este año, en general, hemos visto que ha crecido la membresía, los grupos de AA han dado una alterativa a las familias de personas que tienen problemas en su forma de beber. En este año hemos recibido a muchas personas", dijo.

Por medio de Itesca y la Secretaría de Seguridad Pública también se acercan personas a Alcohólicos Anónimos.