Ciudad Obregón

No repunta pasaje en transporte suburbano del Sur de Sonora

Los transportistas suburbanos se quedaron esperando el aumento en la afluencia

Dic. 15, 2025
El servicio del transporte foráneo y suburbano se mantuvo durante diciembre, aunque esperaban un incremento en la demanda
A diferencia de años anteriores, este diciembre no se tuvieron incrementos en la afluencia de pasajeros del transporte suburbano, informó el presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora, Ramón Lorenzo Tapia Castillo.

El dirigente del gremio dijo que el número de pasajeros aumenta cuando entra diciembre, especialmente con la entrega de ahorros y aguinaldos, pero este año la economía sigue muy golpeada por la falta de cultivos y no se vio el repunte.

“Estábamos esperando que llegara diciembre para ver si aumenta un poco, pero está normal, no hemos tenido ningún repunte, normalmente llegaba diciembre y se tenía el movimiento del aguinaldo, de los ahorros y la gente de los campos venía a la ciudad, pero ese año no se dio, nosotros creemos que es por la misma situación económica, no hay flujo de dinero, no hubo cultivos y eso sigue afectando”.

Impacto económico en el transporte suburbano

Tapia Castillo dijo que este es el primer año que esto sucede y se mantendrán expectantes esta semana para ver si hay algún cambio, ya que hay empresas que hacen entrega de las prestaciones después de la quincena.

“Es la primera vez que se siente esto, aunque vamos a ver esta semana, tenemos todavía la esperanza de que repunte porque hay empresas que después del día quince entregan los aguinaldos y eso ayuda mucho”, detalló.

Los aumentos varían dependiendo del sector y las rutas, aunque hay algunos que tradicionalmente llegan hasta un 50 por ciento, por lo que este incremento en el número de pasajeros ayuda a hacer frente a los costos de operación que se tienen.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


