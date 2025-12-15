Inicia entrega de tarjetas Bienestar en Cajeme

Este lunes arrancó la entrega en Cajeme de más de 800 tarjetas del Banco Bienestar a todas las personas que se registraron en agosto al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor.

La entrega de los plásticos se tiene en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón y cada adulto mayor que se registró al programa será contactado por medio de llamada telefónica o mensaje de texto en la que se le indicará el día y hora en que podrán acudir a recogerla.

El primer pago lo recibirán en marzo, correspondiente al bimestre enero-febrero, e incluirá el incremento que se espera se dé a conocer en las próximas semanas por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Esta es la última entrega de tarjetas que se tendrá en el 2025, aunque el personal continuará trabajando lo que resta de diciembre, y el operativo permanecerá durante toda la semana.

Requisitos y recomendaciones para los beneficiarios

Quienes se comuniquen con los beneficiarios no solicitarán ningún dato sensible, número de cuenta ni pedirán efectivo, sino que únicamente se les dará a conocer el lugar y la hora.

Para recoger su tarjeta deben llevar su identificación oficial vigente, así como acta de nacimiento, comprobante de domicilio y número de celular.