Ciudad Obregón

Se ha registrado un incremento del 30 por ciento aproximadamente en las consultas ante el grupo Jugadores Anónimos Trascender

Dic. 15, 2025
Ludopatía aumenta en diciembre

La agrupación Jugadores Anónimos Trascender en Ciudad Obregón dio a conocer que este diciembre han incrementado las solicitudes de información en general en un 30 por ciento aproximadamente, comparado con la cantidad de personas que han recurrido al grupo durante el resto del año.

Alejandro, representante de la agrupación en Ciudad Obregón, explicó que generalmente es durante el último mes del año cuando se incrementa la ludopatía, pues es cuando las personas reciben aguinaldos o préstamos, usando el dinero para apostar. También se puede observar esto en enero.

APUESTAN MÁS EN LÍNEA

Es por medio de las casas de apuesta en línea que las personas caen en la ludopatía principalmente, pues en la actualidad hay fácil acceso a la Internet, así como a los dispositivos tecnológicos.

“Nosotros atendemos o vemos asuntos de adicción a las apuestas, o ludopatía. Este año ha crecido el número de personas que han solicitado información y los miembros que se han ido quedando, todo lo que son apuestas en línea han disparado los asuntos de ludopatía. Todo lo que es la tecnología está disparando la apuesta en línea”, comentó.

Destacó que, tanto jóvenes como adultos pueden caer en la adicción de las apuestas, por lo que en caso de que este sea el caso deben de buscar ayuda inmediata.

“Ahorita hay un incremento de gente porque recibe dinero, aguinaldo o bonos, el dinero para una persona con adicción a la apuesta es como el alcohol para las personas con alcoholismo”, dijo.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

