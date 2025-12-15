  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 15 De Diciembre Del 2025
Esperan comerciantes en autos usados un buen 2026

Aunque las expectativas en general no son muy halagadoras, su creatividad deberá hacer la diferencia: Rosas

Dic. 15, 2025
A pesar de que las perspectivas generales de la economía para el 2026 no son muy halagadoras, quienes se dedican a la comercialización de autos usados en el municipio de Cajeme esperan que este sea un buen año, para lo cual deberán poner su creatividad para hacer la diferencia, mencionó Efrén Rosas Leyva.

El presidente de la Asociación de Comerciantes en Autos Usados de Ciudad Obregón (Acauco) que actualmente el mercado se encuentra estable, "y quizá sea nuestra necesidad de vendar más la que nos hace tener expectativas un poquito mayores, pero es aceptable el mes"; sin embargo, aún no se da el repunte que se estaba esperando a partir del inicio del mes.

Se espera que sea desde esta semana que se pueda registrar un incremento significativo en la adquisición de vehículos, como generalmente sucede en la segunda quincena de diciembre, expuso el dirigente.

En la primera quincena es cuando los trabajadores están a la espera de sus aguinaldos y fondos de ahorro, que usualmente después del día 15 ya les son entregados, y es cuando se concretan las ventas, mencionó.

Aunque el aumento del PIB al cierre de 2025 será muy cercano a cero, los comerciantes del ramo de los autos usados esperan que el 2026 no sea como lo pintan los organismos e instituciones de gobierno como el INEGI, expresó.

"La Asociación de Comerciantes en Autos Usados hemos transitado por muchas épocas buenas y malas; esperemos nosotros que, si se presenta un bache, tengamos la creatividad y los medios para sacarlos adelante", y si es necesario trabajar más, lo harán con tal de que sus negocios no se vayan a la baja, advirtió para concluir.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

