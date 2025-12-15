Mejora la seguridad en sector comercial de Ciudad Obregón

A la par del incremento en la afluencia de consumidores al centro de la ciudad por la temporada navideña, mejoró también la seguridad con la entrada en operación de los llamados "policletos" y se incrementó en general la seguridad en el sector comercial, por lo que se prevé que haya más tranquilidad por parte de la ciudadanía al realizar sus compras decembrinas, manifestó Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón expresó que son 10 los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que desde el 11 de diciembre ya comenzaron a hacer presencia en el sector centro, además de elementos de la misma corporación que hacen rondines, unos uniformados, pero algunos también encubiertos para no ser detectados y de esta manera poder hacer su trabajo de manera más efectiva.

El delito más recurrente en el sector, dijo, es el robo hormiga a los comercios de ropa y otros artículos, pero con este tipo de operativo se reduce en gran medida evitando las que pudieran llegar a ser grandes pérdidas económicas para los pequeños y medianos empresarios.

El dirigente agradeció al alcalde Javier Lamarque y al secretario de Seguridad Pública por el reforzamiento de la seguridad, donde se cuenta con varias bicicletas, algunas de las cuales fueron donadas en su momento por los comerciantes.

El robo hormiga es el delito más común en el centro de la ciudad, y el que más daña a los comerciantes, pues en su mayoría dependen de los productos y artículos que tienen en exhibición.

Comentó que el año pasado sí hubo algunos incidentes, pero estos no fueron significativos.

Finalmente, hizo el llamado a denunciar cualquier delito que se presente en los comercios porque si no hay denuncia no hay registro en las estadísticas.