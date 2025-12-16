Colectivo Independiente Punto Tres promueve Desarmando Infancias en Michoacán

El Colectivo Independiente Punto Tres, que ha destacado por impulsar distintos programas y obras en Cajeme para combatir la violencia en la sociedad con arte, ha presentado durante este mes el proyecto Desarmando Infancias en el estado de Michoacán, con el objetivo de seguir trabajando por una niñez libre violencia en México.

Se trata de un programa que empezó a llevarse a cabo hace años en las colonias con altos índices delictivos; consiste en que niños y niñas, acompañados por sus padres o tutores, cambien un juguete bélico por uno de otro tipo, que no haga alusión de la violencia.

Saraí Castro, presidenta del colectivo, explicó que este programa se presenta en Michoacán, específicamente Nahuatzen, como parte del Sexto Encuentro de teatro y escena contemporánea, que inició el 13 de diciembre y culminará el 21.

"Han salido casos de menores de edad que han perdido la vida de manera dolosa en nuestro municipio. Eso nos recuerda por qué no quitar el dedo del renglón. De cuestionarnos, accionar y volver a plantearnos ¿qué estamos haciendo por nuestra niñez y juventud? El programa de Desarmando Infancias no solo fue un momento en el que intercambiamos las armas de juguete por juguetes que no incitaran a la violencia a las niñas y niños del municipio, ha sido un eje fundamental para el trabajo que hemos continuado a través de nuestros proyectos como Los Morros de la Villa, Los Morros de la Loma, teatro en las escuelas y comunidades y todo lo que nos falta por crear", comentó.

Reiteró que la agrupación mantiene la convicción de seguir trabajando por el cambio social. "Vamos a seguir hasta que la niñez y la juventud vivan una vida libre de violencia, hasta que ya no exista el abandono a las y los menores por parte de las instituciones, gobierno, docentes, familia y sociedad en general. Porque ellas y ellos son responsabilidad de todas y todos", comentó.

El año entrante se hará una reevaluación de los resultados que han dado los programas del Colectivo Independiente Punto Tres, para determinar el plan de trabajo para 2026.