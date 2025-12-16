Abandono de camadas es un problema recurrente en Cajeme

Los reportes por abandono de camadas en espacios públicos se han vuelto recurrentes en el municipio, informó la agrupación Rescate Animal Cajeme, la cual destacó la importancia de que los dueños de mascotas se hagan responsables de las crías o esterilicen a sus animales domésticos para evitar este tipo de maltratos.

"Los reportes de las camadas de perritos abandonados son muy frecuentes por todo lo que es la ciudad. Villa Bonita es la colonia en donde más reportes tenemos de camadas de perritos abandonados últimamente. La gente no se hace responsable de sus perros, en esterilizarlos, tampoco se hace responsable en cuidar a las crías, mucho menos de buscarles adoptantes, ya que para ellos es muy fácil dejarlos abandonados en áreas donde creen que pudieran ser rescatados", explicó la rescatista Sandra Ortega.

Recientemente se hizo un reporte en Cajeme sobre cachorros abandonados en el Parque Los Pioneros, al igual que otro caso en un baldío de la colonia Nueva Esperanza.

ADOPCIONES SON ESCASAS

A la par, las adopciones de canes que son rescatados son escasas, advirtió.

"Actualmente las adopciones son muy escasas, nos estamos quedando con los cachorros y crecen, ya grandes muy difícilmente se adoptan, entonces sí estamos ahorita pasando esa disyuntiva porque las asociaciones estamos al tope de perritos de resguardos de hogares temporales llenos y nos es un poco imposible resguardar cuánta camada vayan abandonando. Hacemos un llamado a la gente para que acudan a las campañas que hay de esterilizaciones por las colonias y lleven a sus mascotas para que no esté pasando esto", dijo.

Al estar abandonados los cachorros se exponen a riesgos y enfermedades características del clima actual, como el moquillo.