Ofrecen descuentos en revalidación vehicular 2026

La Secretaría de Hacienda de Sonora anunció el inicio de la campaña de revalidación vehicular 2026, invitando a la población a aprovechar descuentos escalonados al cumplir con el trámite antes del 31 de marzo. La invitación está dirigida a quienes tienen registrado un vehículo en el estado, con beneficios tanto para pagos en línea como presenciales.

Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos, explicó que el objetivo de esta estrategia bajo el lema "Que el 2026 no te agarre en curva", es incentivar el cumplimiento anual en tiempo y forma y evitar rezagos en el padrón vehicular activo.

DESCUENTOS Y MODALIDADES DE PAGO

Los incentivos están disponibles desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Quienes realicen la revalidación a través del portal oficial hacienda.sonora.gob.mx durante enero obtienen un 15 por ciento de descuento sobre la base de la revalidación, mientras que los pagos presenciales en agencias fiscales, bancos o comercios autorizados reciben un 5 por ciento en el mismo mes.

En febrero, el beneficio en línea disminuye al 10 por ciento, y en marzo queda en 5 por ciento, exclusivamente para pagos electrónicos. Esta dinámica busca promover el uso de medios digitales para agilizar el trámite y reducir filas en las oficinas.

El precio base de la revalidación para 2026 es de mil 909 pesos, aplicado a vehículos particulares, aunque con los descuentos el costo puede reducirse, por ejemplo, a mil 749 pesos si se efectúa el pago en línea en enero.

FACILIDADES QUE ACOMPAÑAN AL CONTRIBUYENTE

Además de los descuentos, Hacienda Sonora ofrece opciones para recibir la tarjeta de circulación a tu domicilio.

La dependencia recordó que los descuentos se aplican también en pagos presenciales dentro de bancos y comercios participantes durante enero y febrero, aunque la modalidad en línea tiende a ofrecer mayores beneficios económicos y de tiempo.

Con esta campaña, el gobierno estatal busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y contribuir a una administración más eficiente del padrón automotor, incentivando al mismo tiempo el uso de herramientas digitales para trámites administrativos.