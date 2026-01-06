Clima en Sonora hoy, 6 de enero: Frente frío 27 llegará este miércoles con temperaturas de hasta -5 °C

Con base en la valoración y análisis de la información meteorológica general, así como en datos del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó sobre las condiciones del clima en Sonora durante hoy y los próximos días.

Durante este martes, la interacción de la corriente en chorro subtropical y la corriente en chorro polar estará generando cielos parcialmente nublados en la mayor parte del estado, sin probabilidad significativa de lluvias. Sin embargo, el frente frío número 27 se aproxima al noroeste del país y se prevé que ingrese al territorio sonorense durante el miércoles 7 de enero.

Este sistema frontal ocasionará lluvias de ligeras a moderadas, con acumulados estimados entre 0.5 y 25 milímetros, principalmente en las regiones centro, oriente y norte del estado. Asimismo, se espera un marcado descenso de temperaturas, con valores mínimos que podrían oscilar entre los -5 y 0 grados centígrados en la zona montañosa de Sonora.

Durante el paso del frente frío, se prevén rachas de viento de moderadas a fuertes, especialmente en el oriente y noreste de la entidad. Además, se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en municipios limítrofes con el estado de Chihuahua, principalmente durante la madrugada del jueves.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO:

Temperatura mínima de 13°C

Temperatura máxima de 26°C

Humedad del 75%.

Cielos mayormente nublados, sin probabilidad de lluvia.

Vientos promedio de 10 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

CIUDAD OBREGÓN:

Mínima de 13°C

Máxima de 28°C

Humedad del 80%.

Cielos parcialmente nublados, 0% de precipitación.

Vientos de 10 km/h, con rachas de 30 km/h.

NOGALES:

Mínima de 3°C

Máxima de 18°C

Humedad del 85%.

Cielos nublados, 10% de probabilidad de lluvia.

Rachas de viento de hasta 40 km/h.

SAN LUIS RÍO COLORADO:

Mínima de 11°C

Máxima de 23°C

Humedad del 80%.

Cielos nublados, 30% de probabilidad de precipitación.

Vientos con rachas de hasta 40 km/h.

NAVOJOA:

Mínima de 13°C

Máxima de 29°C

Humedad del 85%.

Cielos parcialmente nublados, sin lluvia.

Rachas de viento de hasta 30 km/h.

AGUA PRIETA:

Mínima de 2°C

Máxima de 19°C

Humedad del 90%.

Cielos nublados, 0% de precipitación.

Vientos con rachas de 30 km/h.

GUAYMAS:

Mínima de 15°C

Máxima de 24°C

Humedad del 75%.

Cielos parcialmente nublados, sin lluvia.

Rachas de viento de hasta 40 km/h.

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales, extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, vientos fuertes y posibles lluvias, así como atender indicaciones en zonas serranas ante la probabilidad de nieve o aguanieve.