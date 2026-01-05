  • 24° C
Sonora

Baja afluencia de paisanos afectó a hoteleros del sur de Sonora

Inseguridad en Sinaloa y políticas migratorias desalentaron a connacionales, dice la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Navojoa

Ene. 05, 2026
Durante la temporada vacacional, la ocupación hotelera promedio fue de alrededor del 70 por ciento, debido principalmente a la disminución del 40 y hasta 50 por ciento del flujo de paisanos con respecto al año pasado, informó Martín Soria Rivera.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Navojoa dijo que, como se esperaba, afectó bastante la situación de inseguridad en Sinaloa y las políticas de migración implementadas por el Gobierno de Estados Unidos, entre otros factores.

"De hecho, a lo largo de todo el año pasado, bajó el hospedaje. Es cierto, tuvimos menos paisanos, pero también logramos conservar una ocupación, gracias a todos los eventos que tuvimos, así como al turismo local", señaló.

"Esperemos que este año sea mejor y para ello debemos mantener esos eventos y evitar subir impuestos y reglamentar mucho, como se ha hecho en otras partes, como en Tulum, Quintana Roo, donde comenzaron a regular por todo y aplicar cobros exagerados", explicó.

"Esos cobros desalientan a los turistas, la gente deja de ir a esos destinos, por lo que no queremos que esto pase en nuestra región. Hay que cuidar esto, sobre todo por el esfuerzo que hace el alcalde de Navojoa, Jorge Elías; el gobernador Alfonso Durazo y el secretario de Turismo, Roberto Gradillas, quienes impulsan mucho el turismo", agregó.

Asimismo, Soria Rivera indicó que hay que seguir cuidando lo referente a la seguridad y la buena atención a los visitantes, para consolidar al sur de Sonora como uno de los principales destinos turísticos de la entidad.

