Partirán Mega Rosca por el Día de Reyes en Navojoa

Con una Mega Rosca de 40 metros y accesos gratuitos al Parque Infantil del DIF, Navojoa celebrará este martes el Día de Reyes, una actividad programada para toda la familia como parte del maratón Guadalupe-Reyes.

Así lo dio a conocer el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien anunció que será en punto de las 4:00 de la tarde cuando inicie el evento, en una jornada para convivir y compartir como comunidad.

Además de la ya tradicional Mega Rosca de Reyes, señaló que habrá muchas sorpresas para todas las familias, quienes podrán aprovechar el último día gratuito del parque, disfrutando la pista de hielo, la villa navideña y los atractivos que se tienen.

En la pasada edición, se logró reunir a más de 7 mil personas, en su mayoría niños acompañados por sus padres, al interior del Parque Infantil del DIF, quienes participaron en el festival por el Día de Reyes, pero se proyecta que en esta edición pueda ser mayor.

"Creemos en la fuerza de la unión, en la alegría de ver a nuestras familias juntas y en la importancia de seguir construyendo comunidad", precisó el alcalde en su mensaje.

El alcalde invitó a todos los navojoenses a disfrutar una tarde de diversión, en el que además habrá dulces, hot dogs y refrescos para compartir.