Enfermeros cumplen 95 años de profesión

En el marco de la celebración del día de la enfermera y enfermero, la universidad de Sonora, reconoce la labor de 24 horas de trabajo que realizan y que a lo largo de 83 años de que se incorporó al sistema, es una carrera que se continúa vigente y que actualmente cuenta con una matrícula 150 estudiantes, expresó Claudia Figueroa Ibarra, jefa del departamento de enfermería de la Universidad de Sonora.

La académica expresó que desde 1931 se celebra el nacimiento oficial de esta profesión y que el día 6 de enero fue acuñado en un momento por el servicio social y el trabajo brindado hacia la población por parte de los enfermeros ya como servidores públicos.

"Se nos considera y nos consideramos uno de los pilares fundamentales dentro de los sistemas de salud. Justo como menciona, el personal de enfermería es el que está las 24 horas, todos los días del año en la atención directa de los pacientes", destacó Figueroa Ibarra.

Añadió que esta profesión no nada más se realiza a nivel hospitalario, sino en todos los niveles de atención siempre tiene que estar presente el personal de enfermería y que por esta característica es quien tiene mayor apego y comunicación, convirtiéndose en una presencia importante tanto para los pacientes como para los familiares.

"Tenemos muchas otras áreas donde nos desempeñamos en todos los niveles de atención del sistema de salud desde la enfermería comunitaria, la enfermería escolar, la enfermería en empresas con la salud laboral y obviamente la parte hospitalaria también, desde el enfermero que se especializa en medicina familiar hasta el enfermero que se especializa en cuidados intensivos, por dar algunos ejemplos", dijo la jefa del departamento de enfermería.

La funcionaria académica también destacó a las y los enfermeros que se han dedicado a la docencia e investigación, y a quienes se abocan principalmente a la gestión de todo el sistema de salud.