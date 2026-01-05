Huatabampito tuvo muchos visitantes en vacaciones

Una gran afluencia de personas registró la playa de Huatabampito durante la temporada vacacional, atraídas por el Malecón y también por el clima agradable, informaron autoridades del Gobierno Municipal de Huatabampo.

"No tenemos aún datos concretos sobre la cantidad de visitantes, pero, en lo que se refiere a los dos últimos fines de semana, fue casi como en Semana Santa. Hubo mucha gente, afortunadamente", señaló el director de Protección Civil del Ayuntamiento, Manuel Antonio Yocupicio Yin.

"Muchos paisanos y turistas querían conocer el Malecón. Se ha corrido mucho la voz de que esta obra está muy bonita y esto explica el porqué del movimiento que hubo, además de que hizo poco frío", manifestó.

Dijo que en diciembre se confirmó una vez más el aumento de turismo que genera el Malecón, que tiene un moderno andador peatonal, con un innovador muro de protección en forma de escalinatas, pavimentación, señalización, instalación eléctrica y mobiliario urbano, entre otras.

En lo que respecta a otras playas del municipio, como Las Bocas, Camahuiroa y Bachoco, Yocupicio Yin informó que también se registró una buena afluencia de personas, aunque no en la medida de Huatabampito.

Asimismo, en lo que se refiere a seguridad, dijo que en las playas hubo un ambiente tranquilo, en términos generales, y los incidentes fueron menores.