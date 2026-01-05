Reactivarán operativos contra motos en Etchojoa

Para los próximos días, regresarán los operativos regionales para prevenir accidentes de motos, con la participación de los municipios de la región y promovido por la Mesa de Seguridad, buscando el concientizar a los jóvenes y evitar accidentes viales.

Pedro Valenzuela, comisario de Seguridad Pública en Etchojoa, recordó que en el pasado 2025, estos operativos aportaron a reducir los accidentes de tránsito en motos, pasando de diez que se llegaban a tener por semana a reducirse a solamente cuatro en promedio.

"La idea es no quitar el dedo del renglón en el asunto de las motos, no hemos dejado de trabajar en ello, pero lamentablemente seguimos teniendo problemas con los jóvenes, no quieren entender ni acatar las recomendaciones y es un tema que preocupa", consideró.

Durante 2025, fueron cerca de 200 motos que fueron detenidas a través de los operativos regionales, por lo que, gracias a la efectividad tenida, serán retomados.

"Necesitamos seguir trabajando para tratar de controlar el tema, lograr reducir el índice de accidentes, de lesiones, de daños ocasionados por las motos", puntualizó.

Mes con mes, dijo que en Etchojoa se llegan a detener entre 120 y 150 motocicletas por diversas faltas administrativas, por lo que es uno de los temas prioritarios para la corporación policiaca.

"No hemos dejado de trabajar en eso, si los dejamos, vamos a regresar a lo mismo que era antes, cuando se tenían demasiados accidentes los fines de semana, fallecidos y personas con accidentes graves, por lo que continuaremos con los operativos", culminó.