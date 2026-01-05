Incrementan incendios en Etchojoa, pero se mantiene el saldo blanco

Durante el desarrollo del Operativo Guadalupe-Reyes, Etchojoa ha contabilizado incendios en viviendas por el uso de pirotecnia y por lo menos tres cortocircuitos que han provocado incendios en vehículos, sin embargo, se ha logrado el mantener el saldo blanco.

Reinaldo Amarillas Meza, comandante de Bomberos en Etchojoa, explicó que se han atendido seis viviendas quemadas, en el que el detonante ha sido el uso de la pirotecnia, en comunidades como Bacobampo, Basconcobe y el Chori.

Describió que se trata de viviendas que están construidas a base de madera y hule negro, materiales que facilitan el que se propague un incendio, pero afortunadamente, indicó que se lograron atender antes de que se presentara alguna tragedia.

En cuanto a los incendios a vehículos, hizo mención de que se han contabilizado tres, desde el 12 de diciembre a la fecha, causados todos ellos por cortocircuitos.

"Lo que se podemos confirmar es que la mayor parte de los incendios se desencadenaron por la pirotecnia. Aunque se limitó en Etchojoa su venta, se traía de otras ciudades y esto impactó a que se estuviera utilizando", mencionó.

Amarillas Mez explicó que otros llamados que se han tenido en estos días, han sido por postes encendidos, así como otras más en las que se incendiaron pacas de alfalfa, todas ellas definidas como incendios menores.

DATO:

Bomberos anunció que este martes concluye el operativo, pero de igual manera, se mantendrá la vigilancia y atenciones para evitar posteriores accidentes.