Sonora

Estados Unidos continúa con deportaciones

Van más de dos millones de inmigrantes que han sacado del país

Ene. 05, 2026
Son más de 2 millones de inmigrantes los que han salido de Estados Unidos, de los cuales alrededor de 515 mil han sido deportados y 485 mil arrestados. El subjefe interino de operaciones en la sede central de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Roberto B. Domínguez Jr., informó que también están trabajando en coordinación con otros países sobre los casos donde se detectan criminales.

Apuntó que actualmente están llevando un trabajo cercano con otros gobiernos para dar continuidad a las investigaciones que están llevando por parte de Estado Unidos en los casos de los grupos que se encuentran anunciando el servicio de cruce por la frontera de manera ilegal y que esto pone en riesgo las vidas de familias.

"Muchos piensan que no los podemos agarrar, pero todas esas investigaciones son muy importantes para nosotros. Estamos dando seguimiento a los trabajos en coordinación con nuestros compañeros de ICE y con otras personas", dijo Roberto B. Domínguez Jr.

Destacó que principalmente se están llevando investigaciones que ya existían en el departamento de Estados Unidos, los cuales corresponden a temas de arrestos que se han llevado a cabo a personas que actualmente están pagando las consecuencias de sus actos en alguna cárcel de ese país.

Añadió que una de las formas de operar como autoridad, es poner a las personas a disposición de su país de origen para que presenten los castigos de acuerdo a las leyes que apliquen dependiendo el cargo criminal o bien pasarlos directamente con las autoridades de Estados Unidos para que de igual forma se realicen los cargos criminales por el tráfico de personas.

