Enero, mes clave para la revalidación de placas: Hacienda espera 300 millones de pesos en Sonora

La Secretaría de Hacienda tiene una meta de recaudación de 300 millones de pesos para el mes de enero a través del trámite de revalidación de placas en todo el Estado de Sonora, informó Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos.

Informó que, de acuerdo con el comportamiento de años anteriores, este primer mes es cuando se alcanza la mayor cifra de entrada de dinero al Gobierno del Estado con la realización de este trámite por parte de los contribuyentes y que actualmente son aproximadamente un millón cien mil vehículos los que se encuentran dentro del padrón vehicular de Sonora.

De la Rosa Flores dijo que la cifra mencionada para la recaudación, es contemplando que hay una ampliación dentro del padrón vehicular y calculando al mismo tiempo que también se otorgarán descuentos especiales a personas de la tercera edad y con discapacidad.

Asimismo, indicó que es probable que existan más un millón cien mil vehículos en el Estado, sin embargo, esta cantidad solo corresponde a los que se encuentran en movimiento, pero que pudieran existir más, pero, por alguna circunstancia están descompuestos, fueron declarados como pérdida total o bien fueron vendidos como chatarras, y los dueños no se acercaron a la agencia fiscal a reportar la baja.

Durante el mes de enero se tendrá un quince por ciento de descuento ingresando al portal hacienda.sonora.gob.mx y a acudir de manera directa a las agencias fiscales, bancos y comercios participantes, se otorgará un cinco por ciento de descuento. Como requisito se debe contar con la licencia vigente del Estado de Sonora.