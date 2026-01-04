Vecinos alzan la voz y exigen la ampliación de la carretera Navojoa-Tesia

Vecinos de las comunidades de Tesia y Camoa se manifestaron de manera pacífica para exigir una vez más la ampliación de la carretera Navojoa-Tesia, una zona distinguida por constantes accidentes viales a causa de la angostura que presenta el trayecto carretero.
Los manifestantes expresaron que esta inconformidad se ha hecho pública en reiteradas ocasiones, sin embargo, no se ha logrado que las autoridades atiendan la problemática, por lo que pidieron la intervención de los tres niveles de gobierno.
Sixto Calixto, uno de los líderes de la movilización, describió que decidieron hacer el recordatorio de que es una de las obras pendientes para el Gobierno y que año con año cobra vidas por las condiciones que presenta.
"En agosto pasado hubo una manifestación solicitando la rehabilitación de la carretera, hay cinco metros de ancho y es muy riesgoso. Tuvimos una contestación oficial de la Junta de Caminos, pero como ahora empieza el año, por lógica habrá un nuevo presupuesto y queremos que no nos dejen por fuera en la rehabilitación", precisó.
La carretera Navojoa-Tesia ha sido definida como "La Carretera de la Muerte", esto debido a que ha cobrado vidas año con año a causa de accidentes viales.
Por su parte, el activista social, Leonardo Pacheco, describió que el contar con trayectos carreteros óptimos es un derecho humano, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.
Las últimas obras realizadas, aseguraron que solo se limitaron al recarpeteo, mas no a la ampliación que se ha solicitado, por lo que reiteraron el llamado a atender el tema.
Las protestas realizadas provocaron el cierre momentáneo de la carretera.