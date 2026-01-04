SITCECyTES garantiza salarios justos

A partir de este mes de enero comenzará la distribución de 30 millones de pesos que el Sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (SITCECyTES) logró gestionar como parte del presupuesto autorizado para 2026, recursos que estarán destinados a mejorar los salarios y las condiciones laborales de sus agremiados en el estado de Sonora, informó Ramón Gastelum Lerma, dirigente del sindicato.

El líder sindical explicó que esta asignación presupuestal es resultado de diversas gestiones realizadas ante autoridades estatales y federales, y representa un avance significativo para el personal docente, administrativo y de apoyo que labora en los distintos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en la entidad. Señaló que los recursos permitirán atender rezagos salariales que se han acumulado en los últimos años, así como avanzar hacia una mayor equidad en las percepciones del personal.

Gastelum Lerma destacó que el SITCECyTES agrupa a trabajadores distribuidos en los diferentes municipios de Sonora, incluyendo Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Guaymas, por lo que la aplicación de estos recursos tendrá un impacto directo en cientos de familias sonorenses que dependen de esta fuente de empleo.

Precisó que la distribución de los 30 millones de pesos se realizará de manera gradual y conforme a los lineamientos establecidos, priorizando la transparencia y el beneficio directo de las y los trabajadores. Asimismo, aseguró que el sindicato dará seguimiento puntual al proceso para garantizar que los recursos se reflejen efectivamente en los ingresos del personal afiliado.

Finalmente, el dirigente sindical subrayó que el fortalecimiento salarial del personal del CECyTES en Sonora es fundamental para garantizar la estabilidad laboral, mejorar el desempeño académico en los planteles y consolidar la educación tecnológica como un eje estratégico para el desarrollo económico y social del estado.