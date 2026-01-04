Tren se descarrila en Sonora, transportaba jarabe de maíz

Durante la madrugada de este miércoles, un tren se descarriló en el sector Agua Zarca, a la altura del kilómetro 21, en Sonora, provocando movilización inmediata de autoridades federales, estatales y municipales. El incidente involucró varias unidades del ferrocarril, entre ellas vagones cargados con jarabe de maíz y algunos vacíos, sin que se registraran personas lesionadas ni riesgos para la población cercana.

Julia Guadalupe Ochoa, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil de Nogales, explicó que se activaron los protocolos de atención y verificación desde el primer momento. "Confirmamos que no hubo personas lesionadas ni presencia de materiales peligrosos. La situación se encuentra bajo control", señaló desde el lugar del siniestro, donde los equipos de emergencia permanecieron supervisando la zona.

HISTORIAL DE DESCARRILAMIENTOS EN LA REGIÓN

El accidente se suma a una serie de descarrilamientos recientes en la región fronteriza de Sonora, lo que ha generado preocupación entre autoridades y empresas de transporte. Entre los casos más recientes destaca el de un vagón de carga que se desplazó por varias calles de Nogales hasta descarrilarse a escasos metros de la garita Dennis DeConcini, hacia Estados Unidos. Este hecho provocó cortes viales y un operativo de seguridad para evitar colisiones con automotores, aunque no dejó heridos.

Los incidentes han puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la vigilancia, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de respuesta rápida ante situaciones similares, especialmente en una zona que resulta clave para el transporte de mercancías hacia el norte del país.

COORDINACIÓN DE AUTORIDADES Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

Tras el descarrilamiento, personal de Protección Civil Estatal, Seguridad Pública Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación y la Guardia Nacional, particularmente del área de Vías de Comunicación, desplegaron labores de resguardo, evaluación y apoyo técnico.

La empresa Ferromex asumió la responsabilidad del manejo operativo y de la recuperación de los vagones, enviando equipos especializados para asegurar la zona, realizar maniobras de control y restablecer el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria. Julia Ochoa agregó que la Unidad Municipal de Protección Civil mantiene vigilancia permanente en los tramos adyacentes y que cualquier información adicional se dará a conocer oportunamente a través de los canales oficiales de Protección Civil y Seguridad Pública.

Sobre la causa del incidente, las autoridades señalaron que aún no se conoce el motivo exacto del descarrilamiento.