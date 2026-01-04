  • 24° C
Clima hoy domingo 4 de diciembre: Sonora tendrá frío en el norte y nublados parciales en algunas regiones

Conoce el pronóstico de hoy para planificar tus actividades y protegerte de los cambios de temperatura

Ene. 04, 2026
Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora (CEPC), Pronóstico Meteorológico, 4 de enero de 2026

Este domingo, el estado de Sonora registrará condiciones meteorológicas variadas. Mientras algunas regiones se mantendrán con cielos despejados y temperaturas agradables, el norte y oriente experimentarán un ambiente frío durante la madrugada y noche. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante los cambios de temperatura y mantenerse atentos a los reportes oficiales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que se espera una jornada con cielos parcialmente nublados en el noroeste del estado y sin probabilidad de lluvia significativa en la mayor parte de la entidad. En contraste, el norte y oriente continuarán con temperaturas bajas, especialmente durante la noche y madrugada, con mínimas cercanas a los 0 grados centígrados.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Temperatura mínima: 13 °C | máxima: 28 °C
  • Humedad relativa: 60%
  • Vientos promedio: 12 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia

CIUDAD OBREGÓN

  • Temperatura mínima: 14 °C | máxima: 30 °C
  • Humedad: 55%
  • Vientos promedio: 12 km/h con rachas de 50 km/h
  • Cielos despejados y sin lluvias

NOGALES

  • Temperatura mínima: 7 °C | máxima: 22 °C
  • Humedad: 75%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 35 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, probabilidad de precipitación del 10%

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Temperatura mínima: 12 °C | máxima: 24 °C
  • Humedad: 80%
  • Vientos promedio: 15 km/h con rachas de 45 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, 20% de probabilidad de lluvia

NAVOJOA

  • Temperatura mínima: 13 °C | máxima: 29 °C
  • Humedad: 65%
  • Vientos: 10 km/h con rachas de 30 km/h
  • Cielos mayormente despejados y sin precipitación

AGUA PRIETA

  • Temperatura mínima: 3 °C | máxima: 19 °C
  • Humedad: 80%
  • Vientos promedio: 12 km/h con rachas de 35 km/h
  • Cielos parcialmente nublados, 20% de probabilidad de lluvia

GUAYMAS

  • Temperatura mínima: 15 °C | máxima: 25 °C
  • Humedad relativa: 70%
  • Vientos promedio: 12 km/h con rachas de 40 km/h
  • Cielos parcialmente nublados y sin probabilidad de lluvia
  • Persiste el ambiente frío

Durante la noche y madrugada, las bajas temperaturas continuarán siendo un factor importante en las zonas norte y oriente de Sonora, por lo que la CEPC aconseja a la población extremar precauciones, especialmente con niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Se recomienda a los habitantes de Sonora mantenerse informados a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los cambios de temperatura y la posible llegada de sistemas meteorológicos que podrían afectar la entidad en los próximos días.

Fernanda Rodríguez
