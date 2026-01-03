  • 24° C
Sonora

Licencias de conducir en Sonora 2026: ¿cuáles son los nuevos precios?

Hacienda, dio a conocer las tarifas oficiales para la expedición, renovación y reposición de licencias de conducir vigentes este año

Ene. 03, 2026
El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer las tarifas oficiales para la expedición, renovación y reposición de licencias de conducir que estarán vigentes durante todo el año 2026, a partir del mes de enero.

Para automovilistas, el costo de la licencia será de 760 pesos por un año, 1,203 pesos por dos años, 1,568 pesos por tres años, 1,919 pesos por cuatro años y 2,758 pesos por cinco años. En el caso de personas pensionadas, los precios van de 372 pesos por un año hasta 1,074 pesos por cinco años. Para personas con discapacidad, las tarifas oscilan entre 225 y 927 pesos, según la vigencia.

La licencia de chofer tendrá un costo de 1,192 pesos por un año, 1,405 pesos por dos años, 1,841 pesos por tres años y 2,265 pesos por cuatro años. Para pensionados, los montos van de 521 a 904 pesos, mientras que para personas con discapacidad los precios se ubican entre 374 y 757 pesos.

COSTOS PARA MOTOCICLISTAS

En el caso de motociclistas, la licencia costará 650 pesos por un año, 1,183 pesos por dos años y 1,548 pesos por tres años. Pensionados pagarán entre 334 y 643 pesos, y personas con discapacidad entre 187 y 496 pesos.

La licencia de operador tendrá un precio de 1,405 pesos por dos años y 1,841 pesos por tres años, con tarifas preferenciales para pensionados que van de 607 a 758 pesos.

El permiso para menores de edad costará 2 mil 853 pesos por un año y 4 mil 179 pesos por dos años. Además, la licencia provisional de chofer, con vigencia de seis meses, tendrá un precio de 2 mil 490 pesos.

Para reposiciones y reexpediciones, los costos van de 419 1,520 pesos, dependiendo del tipo de licencia, con descuentos para personas con discapacidad. A todos los trámites se deberá sumar el pago del seguro de responsabilidad civil, equivalente a 1.5 UMA vigente.

César Leyva
