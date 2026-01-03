Colectivos estiman número de desaparecidos en Sonora

Las Buscadoras de la Frontera y las Madres Buscadoras de Sonora informaron que, de 2020 a diciembre de 2025, en el Estado existen más de 5 mil 100 personas en calidad de desaparecidas o no localizadas.

Ambos colectivos estiman que, de 2020 a la fecha, tan solo en la frontera de Nogales hay alrededor de 600 personas desaparecidas o no localizadas, motivo por el cual han solicitado a las autoridades correspondientes atender con urgencia esta problemática.

Como parte de esta falta de información, destacan que hasta el momento no se cuenta con un desglose que clasifique los municipios de origen de las víctimas, ni que indique los puntos donde han sido localizadas.

"Miles de desaparecidos. Necesitamos que sea más fuerte el amor que el miedo para que seamos más las familias que busquemos para traerlos de vuelta a casa. Si no los buscamos, no los vamos a encontrar", expresaron las Madres Buscadoras de Sonora.

Por su parte, las Buscadoras de la Frontera Nogales exigieron un desglose de las cifras específicas por Municipio, ya que, señalaron, actualmente resulta complicado saber cuántos casos corresponden a cada lugar y cuántas personas han sido localizadas en fosas clandestinas.