Clima en Sonora hoy 3 de enero: Nuevo frente frío llegaría la próxima semana

El estado de Sonora enfrentará este sábado condiciones meteorológicas contrastantes, con presencia de nublados y probabilidad de lluvias ligeras en el noroeste de la entidad, así como un ambiente de frío a muy frío en las regiones norte y oriente, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico oficial, elaborado con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes meteorológicas de Estados Unidos, la corriente en chorro subtropical favorecerá la formación de nubosidad en el sector noroeste del estado, donde no se descartan precipitaciones ligeras y dispersas. En contraste, el resto de Sonora se mantendrá con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

NUEVO FRENTE FRÍO

Las bajas temperaturas continuarán siendo un factor relevante, especialmente durante la noche y madrugada, cuando se prevén valores mínimos que se encontraran entre los -5 y 0 grados centígrados en municipios del norte y oriente del estado, por lo que las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, principalmente con niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Además, la CEPC advirtió que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país entre los días 6 y 7 de enero, lo que podría provocar lluvias de ligeras a moderadas en el noroeste y norte de Sonora, así como un descenso más marcado de las temperaturas y rachas de viento fuertes en esas regiones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

Amaneció con una temperatura mínima de 12 °C y máxima de 28 °C.

Una humedad relativa del 85%.

Vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

El cielo se mantendrá mayormente despejado y sin probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

Se registró una temperatura mínima de 13 °C y se prevé una máxima de 30 °C.

Con una humedad del 75%.

Vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h.

El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.

NOGALES

Una temperatura mínima de 5 °C y la máxima alcanzaría los 21 °C.

Con una humedad relativa del 90%.

Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Se esperan cielos parcialmente nublados y una probabilidad de precipitación del 10%.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se reportó una temperatura mínima de 12 °C y la máxima prevista es de 23 °C.

Una humedad del 95%.

Con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 40 km/h.

El cielo estará mayormente nublado y existe un 40% de probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

La mañana inició con 13 °C y se espera una máxima de 30 °C.

85% de humedad.

Se vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h y cielos mayormente despejados, sin probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

Se presentó una de las temperaturas más bajas, con una mínima de 3 °C y la máxima será de 19 °C.

Se prevé una humedad del 90%.

Con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h.

Se pronostican cielos nublados y un 40% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS

Se registró una temperatura mínima de 15 °C y se espera una máxima de 24 °C.

Con una humedad relativa del 85%.

Para hoy, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y la posible llegada de un nuevo sistema frontal en los próximos días.