  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 3 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 3 de enero: Nuevo frente frío llegaría la próxima semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este sábado se prevén nublados y lluvias ligeras en el noroeste de Sonora

Ene. 03, 2026
Clima en Sonora hoy 3 de enero: Nuevo frente frío llegaría la próxima semana

El estado de Sonora enfrentará este sábado condiciones meteorológicas contrastantes, con presencia de nublados y probabilidad de lluvias ligeras en el noroeste de la entidad, así como un ambiente de frío a muy frío en las regiones norte y oriente, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico oficial, elaborado con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes meteorológicas de Estados Unidos, la corriente en chorro subtropical favorecerá la formación de nubosidad en el sector noroeste del estado, donde no se descartan precipitaciones ligeras y dispersas. En contraste, el resto de Sonora se mantendrá con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia.

NUEVO FRENTE FRÍO

Las bajas temperaturas continuarán siendo un factor relevante, especialmente durante la noche y madrugada, cuando se prevén valores mínimos que se encontraran entre los -5 y 0 grados centígrados en municipios del norte y oriente del estado, por lo que las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, principalmente con niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Además, la CEPC advirtió que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país entre los días 6 y 7 de enero, lo que podría provocar lluvias de ligeras a moderadas en el noroeste y norte de Sonora, así como un descenso más marcado de las temperaturas y rachas de viento fuertes en esas regiones.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

HERMOSILLO

  • Amaneció con una temperatura mínima de 12 °C y máxima de  28 °C.
  • Una humedad relativa del 85%.
  • Vientos promedio de 10 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.
  • El cielo se mantendrá mayormente despejado y sin probabilidad de precipitación.

CIUDAD OBREGÓN

  • Se registró una temperatura mínima de 13 °C y se prevé una máxima de 30 °C.
  • Con una humedad del 75%.
  • Vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h.
  • El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.

NOGALES

  • Una temperatura mínima de 5 °C y la máxima alcanzaría los 21 °C.
  • Con una humedad relativa del 90%.
  • Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
  • Se esperan cielos parcialmente nublados y una probabilidad de precipitación del 10%.

SAN LUIS RÍO COLORADO

Se reportó una temperatura mínima de 12 °C y la máxima prevista es de 23 °C.

  • Una humedad del 95%.
  • Con vientos promedio de 10 km/h y rachas de 40 km/h.
  • El cielo estará mayormente nublado y existe un 40% de probabilidad de lluvias.

NAVOJOA

  • La mañana inició con 13 °C y se espera una máxima de 30 °C.
  • 85% de humedad.
  • Se vientos de 10 km/h con rachas de 30 km/h y cielos mayormente despejados, sin probabilidad de precipitación.

AGUA PRIETA

  • Se presentó una de las temperaturas más bajas, con una mínima de 3 °C y la máxima será de 19 °C.
  • Se prevé una humedad del 90%.
  • Con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h.
  • Se pronostican cielos nublados y un 40% de probabilidad de lluvia.

GUAYMAS

  • Se registró una temperatura mínima de 15 °C y se espera una máxima de 24 °C.
  • Con una humedad relativa del 85%.
  • Para hoy, con vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
  • El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y la posible llegada de un nuevo sistema frontal en los próximos días.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Colectivos estiman número de desaparecidos en Sonora
Sonora

Colectivos estiman número de desaparecidos en Sonora

Enero 03, 2026

Señalan que la cantidad comprende de 2020 a 2025; exigen información desglosada

Aumenta el costo del matrimonio civil en Sonora en 2026: así quedan las nuevas tarifas
Sonora

Aumenta el costo del matrimonio civil en Sonora en 2026: así quedan las nuevas tarifas

Enero 02, 2026

Los nuevos precios representan incrementos importantes en comparación con los precios que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025

Deja el 2025 avances en nivelación salarial a policías de Etchojoa
Sonora

Deja el 2025 avances en nivelación salarial a policías de Etchojoa

Enero 02, 2026

Fue uno de los retos en Etchojoa en el que se logró avanzar, describió la Comisión de Seguridad Pública