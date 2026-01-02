Deja el 2025 avances en nivelación salarial a policías de Etchojoa

Durante el 2025, se logró nivelar los salarios de los policías en Etchojoa, logrando que ningún elemento gane por debajo del salario mínimo, y se han alcanzado incrementos por rangos, dio a conocer el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Rosario Rodríguez Quiñonez.

El edil explicó que se trabajó durante el pasado año en mejorar las condiciones de los policías, logrando un aumento general, además del 3.8 por ciento sin distinciones, como parte de la revalorización de la policía municipal.

"Ahorita estamos avanzando en la creación del Patronato de Seguridad Pública. Hemos sido gestores constantes, apoyando procesos además como la regularización del patrimonio y trámites de documentación en distintas colonias", enfatizó.

Fue en agosto del pasado año, cuando la Comisión de Seguridad Pública se reunió con representantes policiacos para considerar las principales necesidades que se tenían en la corporación, relativas a garantías y prestaciones salariales, donde se pactó el compromiso de atender el rezago que presentaban los oficiales.

Adicional al tema salarial, Etchojoa cuenta con un estado de fuerza de 106 elementos en activo, sin embargo, también hay rezago en cuanto al personal en funciones, al requerirse entre 30 y 40 elementos para cubrir la totalidad.

Si bien, se definió la nivelación salarial como un avance importante, se resaltó que para este 2026 se buscará dar continuidad a mejorar las condiciones de los elementos.

"Sin duda hay temas pendientes que iremos mejorando. Reconozco la disposición del alcalde, siempre con el ánimo de construir con responsabilidad", culminó.