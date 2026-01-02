  • 24° C
Sonora

Cierran fiestas decembrinas con saldo rojo en Navojoa

Aunque en Navidad no hubo incidentes, la llegada del Año Nuevo se vio marcada por el fallecimiento de cuatro jóvenes, confirmó Seguridad Pública

Ene. 02, 2026
Navojoa cerró las fiestas decembrinas con saldo rojo, luego del fatal accidente en el que cuatro jóvenes originarios de la comunidad de Nachuquis perdieron la vida al caer su unidad sobre uno de los canales de riego.

Lázaro Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública Municipal, describió que lamentablemente se concluyeron los festejos de Año Nuevo con la pérdida de vidas humanas, en el que jóvenes en edad productiva fallecieron durante la mañana del 1 de enero.

"Lamentablemente, no se pudo mantener el saldo blanco, tuvimos el trágico accidente de cuatro jóvenes que perdieron la vida; durante la pasada Navidad no habíamos tenido ningún accidente", reveló.

No obstante, explicó que en esta ocasión se pudo confirmar una reducción en el uso de pirotecnia, además de que no se tuvieron reportes por disparos de arma de fuego, lo que representa que está cambiando la cultura del ciudadano.

Durante el 31 de diciembre y 1 de enero, detalló que solo se presentaron detenciones por temas de violencia familiar y percances leves, sin situaciones que lamentar.

En cuanto a los operativos de vigilancia que despliega año con año, la Comisaría de Seguridad Pública precisó que se mantendrán hasta el próximo 6 de enero, ya que se espera todavía el flujo de paisanos por carretera.

Edgar Coronado
