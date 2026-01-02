Cae joven turista desde la parte alta del cerro Tetakawi en San Carlos; activan megaoperativo de rescate

En los primeros días de 2026, cuando San Carlos registra una importante afluencia de turistas que aprovechan el inicio del año para visitar sus playas y atractivos naturales, se registró un grave accidente que encendió las alertas entre autoridades y visitantes.

La tarde de este viernes 2 de enero se registró un grave accidente en el cerro Tetakawi, uno de los principales atractivos turísticos de San Carlos, Sonora, luego de que un joven turista cayera desde la parte alta de esta formación rocosa, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, generando preocupación por su estado de salud y por la complejidad de las labores de rescate.

CAE JOVEN TURISTA DESDE LA PARTE ALTA DEL CERRO TETAKAWI

De acuerdo con el excursionista conocido en redes sociales como Explorando con Manuel, quien presenció el hecho, el joven habría subido hasta la cima del cerro y posteriormente cayó por una ladera del lado del bulevar. El testigo señaló que, tras el accidente, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia y se proporcionaron referencias precisas sobre el punto donde se encontraba la persona lesionada.

"Nos tocó ver cómo cayó un muchacho desde la otra punta. Ya llamamos a emergencias y dimos referencia de dónde está. Subió y se cayó por el lado del bulevar... esperemos que sobreviva y lo rescaten con bien", relató el excursionista.

Tras el reporte, autoridades y equipos especializados iniciaron un megaoperativo de rescate en la zona, el cual continúa activo debido a la complejidad del terreno. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la identidad del joven ni sobre su estado de salud.

Elementos de emergencia permanecen en el lugar realizando labores para ubicar y rescatar al afectado, por lo que se exhorta a la población y a los visitantes a evitar el área y seguir las indicaciones de las autoridades, a fin de no entorpecer las labores de auxilio.

El cerro Tetakawi es una zona frecuentada por excursionistas y turistas, por lo que las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al realizar actividades de senderismo, especialmente en áreas de difícil acceso.