Hermosillo clausura el Año Jubilar con misa solemne este 4 de enero

La Arquidiócesis de Hermosillo se prepara para la clausura del Año Jubilar en la iglesia Diocesana, e invita a los creyentes a la reflexión espiritual para reconciliarse con Dios y con los demás, promoviendo el perdón, la conversión y la renovación del corazón.

El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, informó que será este domingo 4 de enero cuando se lleve a cabo la celebración de la misa solemne en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción a las 12:00 del mediodía. Cabe destacar que esta celebración se realiza cada 25 años.

"Agradeciendo a Dios nuestro Señor los favores recibidos durante el año, en el que hemos fortalecido la virtud de la esperanza, nos disponemos ahora a concluirlo", expresó el arzobispo.

También informó en las demás Iglesias Jubilares del territorio de la Arquidiócesis, cada padre decano, en diálogo con los sacerdotes de las parroquias, acordará e informará el horario de la celebración eucarística para clausurar el Año Jubilar en su respectivo decanato, el mismo domingo 4 de enero.

"Todos los hermanos y hermanas de las comunidades parroquiales, movimientos y agrupaciones laicales, instituciones educativas, seminaristas, consagrados y consagradas, así como también los ministros ordenados de nuestra Iglesia diocesana, están invitados a participar en la Iglesia Jubilar que más se les facilite, ya sea en la Catedral, o bien, en su decanato de pertenencia", dijo Rendón Leal.

Además, subrayó que la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica próximamente proporcionará el rito litúrgico que utilizarán para clausurar el año de gracia donde se tuvo la oportunidad de vivir, refiriéndose al 2025.

Cabe destacar que el Año Jubilar 2025, se reflexionó sobre el tema "Peregrinos de la Esperanza", haciendo referencia a un mundo que sufre las consecuencias de la guerra, los efectos persistentes de la pandemia de Covid-19 y la crisis climática.