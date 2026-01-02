  • 24° C
Sonora

Odepafa gestionará nuevo decreto para regularizar autos "chocolate" en México

Busca reunirse con senadores y diputados para gestionar un nuevo decreto que permita continuar su circulación con su seguro y afiliación vigente

Ene. 02, 2026
La Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) contempla reunirse con senadores y diputados federales para gestionar que los vehículos extranjeros, conocidos como autos "chocolate", que ingresaron al país de forma ilegal, continúen circulando de forma tranquila con su afiliación y seguro vigente, informó Gamaliel Cañedo Maciel, líder de Odepafa.

Durante un tiempo y de manera oficial, el Gobierno Federal implementó diversas acciones para el ordenamiento del mercado de vehículos usados de procedencia extranjera ingresados al país, con el objetivo principal de otorgar certeza jurídica a los importadores o propietarios de estos.

Además, con esta estrategia se buscaba combatir de manera directa la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados e introducidos al país sin acreditar su legal estancia, los cuales se detectaron principalmente de dieciséis estados, entre ellos Sonora.

GESTIONES DE ODEPAFA Y SITUACIÓN EN SONORA

Respecto a este tema, Cañedo Maciel resaltó que en Sonora ya no había vehículos de procedencia extranjera que estuvieran antes de 2021 y que en el caso del estado, la regularización se estuvo trabajando a través de gestores, y que buscarán el respaldo de autoridades para brindar seguridad a quienes quedaron pendientes del trámite.

"Lo que estamos esperando es que se haga otro decreto, entonces ahora es para los vehículos que entraron después del dos mil veintidós", indicó el líder de Odepafa, subrayando que a raíz de esto, surge el buscar reunirse con representantes de la Cámara de la Unión.

"Por lo pronto la gente puede seguir circulando ahorita, nosotros vamos a hacer las gestiones, puede seguir circulando afiliado con su seguro y licencia y veremos a ver una ida para la ciudad de México para hablar con los senadores y los diputados", dijo Cañedo Maciel.

De acuerdo a las cifras del Registro Público Vehicular (Repuve), con corte al 25 de noviembre de 2025, se pudieron regularizar 2 millones 987 mil 839 vehículos, entre Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

