Clima en Sonora hoy, 2 de enero: Frente frío 26 se acerca con heladas en algunas regiones

El clima en Sonora para este viernes 2 de enero estará marcado por temperaturas muy frías durante la madrugada, con presencia de heladas en regiones serranas, así como vientos moderados a lo largo del día, de acuerdo con el más reciente aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas de la mañana, se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados centígrados en zonas altas del estado, lo que podría generar heladas, mientras que en el resto del territorio sonorense el ambiente será frío a fresco. Hacia la tarde, las condiciones térmicas mejorarán, con un ambiente templado en gran parte de la entidad.

En cuanto al cielo, se pronostica despejado a medio nublado, sin probabilidad de lluvias en Sonora, situación que se extenderá también a Sinaloa. Estas condiciones se deben a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, la cual limita la formación de precipitaciones en el noroeste del país.

Respecto al viento, se prevén velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 30 km/h en distintas regiones del estado. En el golfo de California, así como en zonas cercanas, podrían presentarse rachas más intensas, lo que podría ocasionar tolvaneras en áreas abiertas o carreteras.

SE PREVÉ UN NUEVO FRENTE FRÍO

El SMN también informó que mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío, el cual podría ingresar al noroeste de México entre el domingo 4 y lunes 5 de enero, por lo que no se descartan cambios en las condiciones del tiempo en los próximos días.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, extremar precauciones durante la madrugada y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil, especialmente en comunidades serranas donde las bajas temperaturas podrían representar un riesgo.