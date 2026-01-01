  • 24° C
Sonora

Protesta Dr. Héctor Manuel Esparza como nuevo director del Isssteson

El gobernador Alfonso Durazo compartió que este nombramiento será clave para avanzar en la transformación del organismo

Ene. 01, 2026
El nuevo titular tendrá la responsabilidad de contribuir a elevar la calidad del servicio.
El Gobierno de Sonora formalizó este 1 de enero de 2026 la toma de protesta del nuevo titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), cargo que asumió el Dr. Héctor Manuel Esparza Ledezma, quien previamente se desempeñó como director del Centro Estatal de Trasplantes.

La designación fue confirmada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño a través de sus redes sociales, donde informó que el secretario de Salud Pública, Dr. José Alomía, fue el encargado de tomar protesta al nuevo director general del instituto, en seguimiento a la decisión realizada por el Ejecutivo estatal.

“A partir de hoy, 1 de enero de 2026, asume esta responsabilidad con el compromiso de fortalecer la atención, la eficiencia y el servicio para las y los trabajadores del estado”, expresó el mandatario sonorense en su mensaje, destacando la confianza depositada en la capacidad profesional y vocación de servicio del Dr. Esparza Ledezma.

UN CAMBIO EN BUSCA DE MEJORA DEL SISTEMA

El nuevo titular del Isssteson llega al cargo con una trayectoria vinculada al sector salud, particularmente en el ámbito de la atención especializada y la coordinación institucional, experiencia que, de acuerdo con el gobernador, será clave para avanzar en la transformación del organismo y mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la derechohabiencia.

Durazo Montaño subrayó que el objetivo central de esta nueva etapa es fortalecer la atención médica, optimizar la eficiencia administrativa y elevar el nivel de servicio para las y los trabajadores del estado y sus familias, uno de los sectores prioritarios de la política social del gobierno estatal.

César Leyva
