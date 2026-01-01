  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 1 De Enero Del 2026
Sonora

Clima en Sonora hoy 1 de enero: Se pronostican días más fríos en el Estado

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se mantiene la probabilidad de caída de aguanieve y algunas precipitaciones de ligeras a moderadas

Ene. 01, 2026
El primer día de 2026 estará marcado por condiciones invernales en Sonora, con descenso de temperaturas, viento significativo y lluvias en diversas regiones del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas del norte y áreas montañosas.

Para este jueves 1 de enero, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical favorecerán un marcado descenso de temperatura, rachas de viento fuertes y lluvias de ligeras a moderadas en buena parte del estado, además de la posibilidad de aguanieve en zonas serranas.

HERMOSILLO

  • En la capital del estado se espera un ambiente fresco a templado. La temperatura mínima se ubicará alrededor de 11 °C durante la madrugada, mientras que la máxima alcanzará cerca de 20°C por la tarde.
  • Los vientos serán moderados, con velocidades promedio de 20 km/h y rachas que podrían superar los 55 km/h. La humedad relativa se mantendrá entre 55 y 65%, con cielos de medio nublados a nublados y probabilidad de lluvias ligeras intermitentes.

CIUDAD OBREGÓN

  • Para el sur del estado se prevé una mínima cercana a los 13°C y una máxima de 22°C. El viento soplará con intensidad moderada, con rachas de hasta 45 km/h. La humedad relativa será alta, entre 65 y 75%, favoreciendo cielos mayormente nublados y lluvias ligeras durante el día.

NOGALES

  • En la zona norte, las condiciones serán más frías. Se pronostica una temperatura mínima de 3°C y una máxima que rondará los 12°C. Los vientos serán fuertes, con rachas que podrían alcanzar o superar los 65 km/h.
  • La humedad relativa se ubicará entre 60 y 70%. Se esperan lluvias ligeras y un ambiente frío persistente durante la mayor parte del día.

SAN LUIS RÍO COLORADO

  • Esta región presentará una mínima aproximada de 6°C y una máxima cercana a los 16°C. El viento será uno de los factores más notorios, con rachas de hasta 65 km/h. La humedad relativa será moderada, entre 45 y 55%, con cielos nublados y posibilidad de lluvias ligeras.

NAVOJOA

  • Se espera una temperatura mínima de 14 °C y una máxima alrededor de 23°C. Los vientos serán moderados, con rachas de hasta 40 km/h. La humedad relativa se mantendrá elevada, entre 70 y 80%, con cielos nublados y lluvias ligeras a moderadas de manera dispersa.

AGUA PRIETA

  • En esta ciudad del noreste del estado se prevé una mínima cercana a los 4 °C y una máxima de 14°C. Los vientos serán fuertes, con rachas superiores a los 60 km/h. La humedad relativa oscilará entre 55 y 65%, con cielo nublado, lluvias ligeras y posibilidad de aguanieve en zonas cercanas a la sierra.

GUAYMAS

  • En la región costera se espera una mínima de 15 °C y una máxima de 22°C. Los vientos soplarán de moderados a fuertes, con rachas de hasta 50 km/h. La humedad relativa será alta, entre 70 y 80%, con cielos nublados y lluvias ligeras ocasionales.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


