Sonora

¿Qué hacer en Sonora en 2026? Los mejores destinos para unas vacaciones inolvidables

Conoce lugares ideales para viajar, disfrutar y crear recuerdos especiales en este estado

Ene. 01, 2026
Sonora ofrece playas espectaculares pueblos con historia y paisajes naturales ideales para vivir viajes completos
Sonora cuenta con algunos de los destinos turísticos más atractivos del norte del país, combinando playas, desierto e historia. Estos son considerados los mejores lugares para visitar en el estado, ideales para quienes buscan descanso, aventura o experiencias culturales en un solo viaje.

SAN CARLOS

También conocido como Nuevo Guaymas, destaca por sus playas de arena clara y aguas cristalinas, perfectas para actividades como buceo, pesca deportiva y kayak. Uno de sus principales atractivos es el cerro Tetakawi, un sitio emblemático que ofrece vistas panorámicas del mar y del entorno natural que rodea la zona.

PUERTO PEÑASCO

Es uno de los destinos más visitados de Sonora gracias a su amplia oferta de actividades acuáticas y recreativas. Durante ciertas temporadas, es posible realizar avistamiento de ballenas, además de recorrer la isla San Jorge, conocida por albergar una importante colonia de lobos marinos.

BAHÍA DE KINO

Es una localidad costera reconocida por su ambiente tranquilo y sus playas de aguas claras. Es un sitio ideal para quienes buscan relajarse, disfrutar del mar y practicar pesca o buceo en un entorno menos concurrido, manteniendo el contacto con la vida tradicional de la región.

ÁLAMOS

Pueblo Mágico, ofrece una experiencia única gracias a su arquitectura colonial, calles empedradas y riqueza cultural. Es un destino atractivo para el turismo religioso y de naturaleza, además de ser sede de eventos culturales que resaltan la identidad del sur de Sonora.

MAGDALENA DE KINO

Es conocido por su valor histórico y religioso, especialmente por el mausoleo del padre Kino. Este Pueblo Mágico también destaca por su arquitectura tradicional y su gastronomía, que reflejan las costumbres y tradiciones de la región.

DESIERTO DE ALTAR

Forma parte de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus dunas, cráteres y paisajes únicos lo convierten en un destino ideal para el ecoturismo y la exploración responsable.

Fernanda Rodríguez
