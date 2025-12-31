  • 24° C
Arzobispo envía mensaje de reflexión

Es sobre la llegada del nuevo año y el análisis para generar cambios en positivos

Dic. 31, 2025
Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal
Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal

El Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, emitió un mensaje para los feligreses, con palabras de ánimo y reflexión para la llegada de este 2026, haciendo un llamado para que reorientemos la vida de cada uno poniendo en el centro de ella a Dios y al prójimo para ser felices.

Expresó que cada Año Nuevo, Dios ofrece a todos, una nueva oportunidad para desarrollar y hacer crecer en los talentos y capacidades propias de cada uno. "Es una nueva oportunidad para mejorar aspectos de nuestra vida, corrigiendo o solucionando aquello que ha sido motivo de tensión, preocupación o conflicto".

Ruy Rendón, subrayó que con la llegada de un nuevo año es una nueva oportunidad para renovar esos grandes y heroicos ideales de antaño que con el correr del tiempo se han ido perdiendo. "Que el egoísmo y la indiferencia que nos instalan en el centro de nuestro pequeño universo y que habitualmente nos hacen cuestionar y descalificar a los demás, sean para todos nosotros áreas de oportunidad en este año 2026".

Para esto, pidió que cada uno trabaje de manera responsable con la intención de presenciar y disfrutar la grandeza de Dios que sigue actuando y expresando su amor al mundo a través de tanta gente buena que quizá piensa diferente de los demás.

También dijo: "concluyo pidiéndole a Dios nuestro Señor para nuestras familias y comunidades que nos bendiga y nos proteja, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Que nos mire con benevolencia y nos conceda la paz".

Y finalmente, se despidió con los mejores deseos para todos y deseando un feliz año nuevo.

