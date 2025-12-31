Arzobispo envía mensaje de reflexión

El Arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, emitió un mensaje para los feligreses, con palabras de ánimo y reflexión para la llegada de este 2026, haciendo un llamado para que reorientemos la vida de cada uno poniendo en el centro de ella a Dios y al prójimo para ser felices.
Expresó que cada Año Nuevo, Dios ofrece a todos, una nueva oportunidad para desarrollar y hacer crecer en los talentos y capacidades propias de cada uno. "Es una nueva oportunidad para mejorar aspectos de nuestra vida, corrigiendo o solucionando aquello que ha sido motivo de tensión, preocupación o conflicto".
Ruy Rendón, subrayó que con la llegada de un nuevo año es una nueva oportunidad para renovar esos grandes y heroicos ideales de antaño que con el correr del tiempo se han ido perdiendo. "Que el egoísmo y la indiferencia que nos instalan en el centro de nuestro pequeño universo y que habitualmente nos hacen cuestionar y descalificar a los demás, sean para todos nosotros áreas de oportunidad en este año 2026".
Para esto, pidió que cada uno trabaje de manera responsable con la intención de presenciar y disfrutar la grandeza de Dios que sigue actuando y expresando su amor al mundo a través de tanta gente buena que quizá piensa diferente de los demás.
También dijo: "concluyo pidiéndole a Dios nuestro Señor para nuestras familias y comunidades que nos bendiga y nos proteja, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Que nos mire con benevolencia y nos conceda la paz".
Y finalmente, se despidió con los mejores deseos para todos y deseando un feliz año nuevo.