Buscadoras por la Paz Sonora cierran año con actividad

Como un último esfuerzo previo a finalizar el año, las Buscadoras por la Paz Sonora, emprendieron una pega de fichas oficiales que incluyen la fotografía y datos del desaparecido.

Entre madres, hermanas, esposas y tías, familiares de desaparecidos en esta ocasión recorrieron las calles de Hermosillo, para realizar la pega de fichas en postes, bardas y espacios libres, tal como lo han hecho en otros municipios del Estado.

Otra de las actividades que han combinado con las localizaciones y el descartar puntos de búsqueda, ha sido lo que llaman "búsqueda en vida", que se refiere a acudir a los puntos de reunión de personas en distintas situaciones de vida, para mostrar fotografías de la víctima y recolectar datos.

También recordaron que este año, lograron armar grandes jornadas con la unión de alrededor de nueve colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, algunos de otros Estados, para realizar brigadas de localización en campo y en vida.

Y reconocieron la labor de acompañamiento que han recibido por parte de la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas para el Estado Sonora, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) así como de la gente que las ha apoyado en hacer su denuncia anónima para descartar puntos.

Algunos de los grupos con los que han participado las Buscadoras de la Paz Sonora a lo largo de este 2025, son Buscadoras de Huatabampo Sonora; Madres unidas y fuertes; Armadillos rastreadores de Ensenada; Colectivo Buscando en San Luis R.C.; Madres buscadoras; Armadillos Tijuana; Buen Samaritano Ministerio; Verdad y justicia por nuestros desaparecidos; y las Buscadoras por la paz Sonora.

Además, invitaron a todos quienes se quieran sumar a las actividades de campo para el 2026, a que se acerquen o se comuniquen al (662) 343 4448, siendo esta una de las invitaciones más recurrentes de este 2025.