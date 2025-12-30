INEA contempla apoyos económicos para voluntariado

Hasta seis mil pesos mensuales podrán recibir quienes se inscriban como personas voluntarias en Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para la elaboración de material para grupos de atención prioritaria, que para el 2026 contempla atender a 957 mil personas.

El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, explicó que la atención del instituto está dirigida a las personas jóvenes y adultas de 15 años de edad en adelante, que no saben leer, escribir, que no han cursado o concluido sus estudios de primaria y/o secundaria.

De acuerdo al plan trazado para el próximo año, en general se contempla la atención de alrededor de 957 mil personas, de las cuales, 680 mil personas lograrán salir de su situación de rezago educativo, que equivalen a un promedio de 322 mil hombres y 358 mil mujeres.

En el caso de Sonora se cuenta con sedes en Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa y San Luis Río Colorado, que operan a través del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), y que a su vez, son los puntos a donde podrán dirigirse quienes deseen incorporarse para apoyar en la labor de la asesoría y enseñanza.

Entre otros apoyos económicos que también estarán disponibles es el pago por examen aplicado variando de 20 a 200 pesos dependiendo el número de pruebas presentadas, para el caso de alfabetización indígena bilingüe, y en este mismo rubro se considera que para los voluntarios se contará con 300 pesos por traslado en zona urbana y 400 pesos en zona rural.

Por otra parte, para quienes colaboren con la opción de prestar su servicio en plazas comunitarias, contarán con un monto mensual de cuatro mil pesos. Para una atención de menos de 50 personas, el INEA asignará un voluntario y dos en caso de contar con más de 51 estudiantes.