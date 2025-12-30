Ángeles Verdes listos para atención de regreso a casa

Para el próximo regreso a casa que tendrán cientos de familias, luego haber visitado a familiares en los distintos municipios, los Ángeles Verdes, recomiendan que para mayor seguridad al viajar por carretera, descargar la aplicación oficial, la cual servirá también para enviar la ubicación exacta de donde se encuentren para poder ser auxiliado de una forma más veloz y gratuita.

Esta aplicación está disponible para Android e iOS, y es preferible descargar antes de iniciar recorrido por carretera porque servirá como una herramienta primordial para solicitar asistencia, información turística y primeros auxilios en caso de accidentes, así como recibir apoyo de la brigada que consta de 12 elementos y 9 unidades que operan en las principales carreteras del estado.

Los Ángeles Verdes, recordaron que, aunque son fechas de festividades, ellos continúan operando como el resto de los días del año, con disponibilidad en la línea gratuita 078, que enlaza al centro de geointeligencia.

Para mejorar el viaje por carretera, con el apoyo de esta App, las familias podrán tener acceso a respuestas rápidas, sin importar que cuenten con una avería o necesiten recomendaciones, debido a que el equipo de Ángeles Verdes podrá tener acceso a la ubicación.

Además muestra rutas optimizadas, es decir, arroja datos como las zonas con más incidentes, lo que permitirá posicionarse mejor para asistirte en esos lugares clave porque la app arroja datos como el kilómetro en el que te encuentras, el tramo y el número de la carretera.

Cabe destacar que los Ángeles Verdes, pertenecen a la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y cuentan con una cobertura en 270 tramos carreteros distribuidos en las principales carreteras de la red nacional de caminos, a lo largo de los 32 estados.

El servicio se brinda a través de las 32 oficinas de servicio de auxilio turístico y 71 puntos de asistencia distribuidos de forma estratégica en tramos que dirigen a 94 pueblos mágicos, 62 destinos turísticos, mil 225 atractivos turísticos, 864 municipios y 2 mil 318 localidades cubiertas.